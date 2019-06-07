Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güzelce marinanın işletmecisi ve birçok yatırımı olan ünlü iş adamı Ömer Erdal Akkartal, İşletmesini yaptığı 90 dönüm üzerine kurulu marinayı, yeni yatırımla 850 dönüme çıkararak 110 milyon dolarlık yatırım yaptıktan sonra bir tatil mekanına dönüştürmeyi planlıyor. Başarılı iş adamı İstanbul'a en yakın tatil beldesini oluşturup yaz aylarında yerli ve yabancı turizme hizmet ederken, Kış aylarında bu tatil cennetini plato olarak kullanmak istiyor. Sinema ve dizi film setlerine kiralamayı düşündüğü köşede fotoğraf sanatçılarının da rahatça çalışacakları mekânlar yapacağını vurguladı. Başarılı iş adamı Ömer Erdal Akkartal “Ben kendi kurup yaz aylarında Turizme açıp Kış aylarında sanatsal faaliyetlere hizmet verecek ,Güzelce ile çevresine hareket getirecek bir projeye imza atacağım” dedi.