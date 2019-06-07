Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sahne çalışmaları yanında söz ve müziği Ayla Çelik, imzası taşıyan “Moda” isimli halay tarzındaki eserininde stüdyo çalışmalarını tamamladı. Ayla Çelik’in üzerinde 1 yıl çalışıp ortaya çıkardığı “Moda” isimli eserle müzik dünyasını sallayacağını ifade eden Kuşum Aydın, bu yaz herkese Halay çektirip, Halayla coşturacağım, bu yaz Halay moda olacak iddiasında bulundu. Kendisini dinlemeye gelen dünya star’ı Joan Baez’i “Çıka Çıka” isimli şarkısıyla oynatan Kuşum Aydın “Moda” isimli halay tarzındaki şarkımla dünyanın birçok ünlüsüne Halay çektireceğim” dedi. “Moda” isimli şarkının aranjörlüğünü usta müzik adamı Okay Barış üstlenirken, klip çalışmasının uzun süre dillerden düşmeyeceği vurgusunu da yaptı.