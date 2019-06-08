Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan şahitliğinde nikâh masasına oturan Arsenal’in Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil, Türk Kızılay aracılığıyla 16 bin ihtiyaç sahibine yemek verdi. Ünlü futbolcu, kurumun Türkiye’deki 14 farklı aşevinden 14 bin, Suriye ve Türkiye’deki kamplarda kalan savaş mağdurlarına da 2 bin olmak üzere toplam 16 bin kişiye yemek verilmesi için bağışta bulundu. Mesut Özil ve Amine Gülşe çifti bununla da yetinmedi. Çift, Mesut’un da üyesi olduğu BigShoe Vakfı aracılığıyla ameliyat ihtiyacı olan tam 1.000 çocuğun bütün masraflarını üstlenecek. Çoğunluğu Afrika ülkelerinde, bir kısmı da Türkiye’de olan bu muhtaç çocukların çok önce tespit edildiği ve ameliyatlarının planlandığı ifade ediliyor. Çift, dün gece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın nikâh şahitliğinde dünyaevine girdi.