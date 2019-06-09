Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü oyuncu Haktan Pak hayatını kaybetti. Pak'ın acı haberini alan sanat dünyası hüzne boğuldu.

Pak'ın ölüm haberini alan ünlü isimler birbiri ardında başsağlığı mesajları yayınladılar.

Haktan Pak'ın 2012 yılında evlendiği ve geçtiğimiz yıl boşanma davası açtığı eşi Müge Turanlı, sosyal medya hesabında "Bir daha ki sefere görüşmek üzere yosun gözlü adam.. Söz bitti.." mesajını paylaştı.Son olarak 'Yasak Elma' dizisiyle izleyici karşısına çıkan Haktan Pak, 50 yaşındaydı.

İşte Haktan Pak'ın ardından dostlarının mesajları:

* 2008 de bir film setinde tanışıp arkadaş olduk sonra yıllar boyunca hasbihal ettik... İyi bir adamdı Haktan Pak. Güle oynaya gittiği hastaneden, omuzlarda çıkacak... Güle güle Haktan Abi. Seni seviyorum. (Serdal Genç)

* İyi ki tanıdım seni huysuz ve tatlı brom.

Birlikte görev ve yol aldığım için hep gurur ve mutluluk duyacağım güzel kardeşim. Mekanın cennet olsun (Janset)

* Çoook çok üzgünüm,Allah rahmet eylesin,sana ve tüm sevdiklerine sabırlar dilerim (Dolunay Soysert)