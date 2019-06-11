Seslendirdiği şiirlerde acı dolu hayatlara dokunan ve klip çalışmalarıyla gündeme oturtan Kayıp Şaiir, hiçbir beklentisinin olmadığını fakat isminin sosyal sorumluluk projelerinin en güvenilir logosu olmasını istediğini vurguladı. “Postacı” isimli şiiri 35 yıl hapis yattıktan sonra “Pardon siz suçsuzmuşsunuz” denilerek serbest bırakılan Mehmet Civelek, için yorumladı. İbrahim Bülbül yönetmenliğinde yapılan klip çalışmasında Mehmet Civelek rol alırken haksız yere yaşadığı günlerini yeniden yaşadı. Film tadındaki klip çalışması yapımcı Yavuz Şahin’e ilham kaynağı oldu ve Mehmet Civelek’in hayatını senaryoya döktürerek beyaz perdeye taşımaya hazırlanıyor.
Hayatı klip oldu, sineması da geliyor
11.06.2019 - 18:17 | Son Güncelleme: 11.06.2019 - 18:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Radyo dünyasının yüzü tanınmayan fakat seslendirdiği şiirlerle adından bahsettiren ünlü ismi Kayıp Şaiir, “Postacı” isimli şiiri ve klip çalışmasıyla gündem oldu.
Etiketler : Mehmet Civelek,
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