Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Seslendirdiği şiirlerde acı dolu hayatlara dokunan ve klip çalışmalarıyla gündeme oturtan Kayıp Şaiir, hiçbir beklentisinin olmadığını fakat isminin sosyal sorumluluk projelerinin en güvenilir logosu olmasını istediğini vurguladı. “Postacı” isimli şiiri 35 yıl hapis yattıktan sonra “Pardon siz suçsuzmuşsunuz” denilerek serbest bırakılan Mehmet Civelek, için yorumladı. İbrahim Bülbül yönetmenliğinde yapılan klip çalışmasında Mehmet Civelek rol alırken haksız yere yaşadığı günlerini yeniden yaşadı. Film tadındaki klip çalışması yapımcı Yavuz Şahin’e ilham kaynağı oldu ve Mehmet Civelek’in hayatını senaryoya döktürerek beyaz perdeye taşımaya hazırlanıyor.