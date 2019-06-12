Elif ninesi vefat eden Soner Sarıkabadayı, onunla birlikte çekilmiş bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı ve altına da şu notu düştü:
''Canım Elif nenemi dün kaybettik. Seni çok seviyoruz nenecim. Nurlar içinde huzurla uyu''
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Elif ninesi vefat eden Soner Sarıkabadayı, onunla birlikte çekilmiş bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı ve altına da şu notu düştü:
''Canım Elif nenemi dün kaybettik. Seni çok seviyoruz nenecim. Nurlar içinde huzurla uyu''
Etiketler : Soner Sarıkabadayı,