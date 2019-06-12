Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Elif ninesi vefat eden Soner Sarıkabadayı, onunla birlikte çekilmiş bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı ve altına da şu notu düştü:

''Canım Elif nenemi dün kaybettik. Seni çok seviyoruz nenecim. Nurlar içinde huzurla uyu''