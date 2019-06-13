Adadan acil olarak Toprak Hastanesi’ne, oradan Koşuyolu Kalp Hastanesi’ne getirilen 71 yaşındaki oyuncu, yapılan müdahalenin ardından yoğun bakıma alındı. Dün sabah saatlerinde ise ailesinin isteği üzerine Memorial Hastanesi’ne nakledilen Fosforoğlu’nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu açıklandı. Sanatçının yoğun bakımdaki tedavisi sürerken, oğlu Eren’in de bir kızı dünyaya geldi.
Enis Fosforoğlu bayramda kriz geçirdi
13.06.2019 - 11:51 | Son Güncelleme: 13.06.2019 - 11:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tiyatro sanatçısı Enis Fosforoğlu, bayramın son günü yaşamını sürdürdüğü Büyükada’da kalp krizi geçirdi.
Etiketler : Tiyatro sanatçısı Enis Fosforoğlu,kalp krizi,
630732 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/630732.aspx
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