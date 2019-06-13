Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adadan acil olarak Toprak Hastanesi’ne, oradan Koşuyolu Kalp Hastanesi’ne getirilen 71 yaşındaki oyuncu, yapılan müdahalenin ardından yoğun bakıma alındı. Dün sabah saatlerinde ise ailesinin isteği üzerine Memorial Hastanesi’ne nakledilen Fosforoğlu’nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu açıklandı. Sanatçının yoğun bakımdaki tedavisi sürerken, oğlu Eren’in de bir kızı dünyaya geldi.