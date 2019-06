Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşte tam liste halinde 2019 MTV Film ve TV Ödülleri’nin kazananları...

EN İYİ FİLM

Avengers: Endgame



EN İYİ KOMEDYEN

Dan Levy (David Rose) - Schitt’s Creek



EN İYİ ÇIKIŞ

Noah Centineo (Peter Kavinsky) - To All the Boys I’ve Loved Before



EN İYİ DİZİ OYUNCUSU

Elisabeth Moss (June Osborne/Offred) – The Handmaid’s Tale



EN İYİ BELGESEL

Surviving R. Kelly



EN İYİ SÜPER KAHRAMAN

Robert Downey Jr. (Tony Stark/Iron Man) - Avengers: Endgame



EN İYİ FİLM OYUNCUSU

Lady Gaga (Ally) - A Star is Born



EN İYİ DÖVÜŞ SAHNESİ

Captain Marvel ile Minn-Erva (Captain Marvel)



EN İYİ SUNUCU

Nick Cannon - Wild ‘n Out



EN İYİ KORKU PERFORMANSI

Sandra Bullock (Malorie) - Bird Box



EN İYİ REALITY ŞOV

Love & Hip Hop: Atlanta

EN İYİ DİZİ

Game of Thrones



EN İYİ KÖTÜ KARAKTER

Josh Brolin (Thanos) – Avengers: Endgame



EN İYİ GERÇEK YAŞAM KAHRAMANI

Ruth Bader Ginsburg - RBG



EN İYİ MÜZİKAL PERFORMANS

A Star Is Born - Shallow