Sözleri Sadettin Dayıoğlu’na, bestesi Reyhan Karaca ve Dayıoğlu’na ait olan şarkının düzenlemesi Emre Gören’e ait.

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Yeni imajı ile dikkatleri üzerine çeken Reyhan Karaca,  single fotoğrafları için Isaac Angel objektifine poz verdi.