Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sözleri Sadettin Dayıoğlu’na, bestesi Reyhan Karaca ve Dayıoğlu’na ait olan şarkının düzenlemesi Emre Gören’e ait.



Dikkat çekti

Yeni imajı ile dikkatleri üzerine çeken Reyhan Karaca, single fotoğrafları için Isaac Angel objektifine poz verdi.