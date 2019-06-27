Sözleri Sadettin Dayıoğlu’na, bestesi Reyhan Karaca ve Dayıoğlu’na ait olan şarkının düzenlemesi Emre Gören’e ait.
Dikkat çekti
Yeni imajı ile dikkatleri üzerine çeken Reyhan Karaca, single fotoğrafları için Isaac Angel objektifine poz verdi.
Reyhan Karaca’nın 'Laga Luga'sı bugün çıkıyor
27.06.2019 - 17:34 | Son Güncelleme: 27.06.2019 - 17:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk pop müziğinin yenilikçi isimlerinden Reyhan Karaca’nın; “Müzik kariyerimdeki en ters köşe şarkım” dediği “Laga Luga” isimli single’ı, Ossi Müzik etiketiyle bugün müzikseverlerle buluşuyor.
Sözleri Sadettin Dayıoğlu’na, bestesi Reyhan Karaca ve Dayıoğlu’na ait olan şarkının düzenlemesi Emre Gören’e ait.
Etiketler : Reyhan Karaca,
633415 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/633415.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER