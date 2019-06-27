Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1 Temmuz tarihinde doğum gününü kutlayacak olan sahnelerin sevilen ismi Kuşum Aydın, “Moda” isimli şarkısını da aynı gün müzik severlere sunuyor. DMC logosuyla müzik severlerle buluşacak olan “Moda” isimli şarkının sözleri Hakkı Yalçın ve Ayla Çelik ortak imzasını taşırken müziği Ayla Çelik farkıyla bestelendi. Kemal Yıldız yönetmenliğinde Kuşum Aydın performansıyla birde klip çekilen “Moda” isimli eserin aranjörlüğünü de başarılı isim Okay Barış üstlendi. “Moda” isimli şarkısının çıkış tarihinin doğum gününe denk gelmesini kendi penceresinden değerlendiren Kuşum Aydın “ Benim üzerinde çalıştığım ve sevenlerime sunduğum her şarkı bir doğuş ama bu ilk kez oluyor ve bir hayır olduğuna inanıyorum. Yeni yaşımın gelişini ve şarkımın denk gelmesini bomba gibi bir kutlamayla karşılayacağım” dedi.