Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Senaryosunu Ahmet Elbistanlı’nın yazdığı ve yönetmen koltuğunda Kadir Ergin’in oturduğu “Kebap theory” isimli komedi tarzındaki dizi filmin çekimleri İstanbul’da başladı. Başrollerini Mustafa Miraç Kaya ve Kübra Kılınçkaya’nın paylaştığı komedi tarzındaki dizi film gülmeye farklı bir boyut kazandırmayı amaçlıyor. “Kebap theory”” isimli komedi dizisinde bir kebap ustasını canlandıran Mustafa Miraç Kaya “Benim için çok ilginç bir iş oldu, yapımcı evime geldi yemeklerimin lezzetine baktı ve başrolsün dedi. Yemek güzel yaparım ama yaptığım yemek sayesinde ilk kez para kazanıyorum hep misafirlerime yapardım. Bugüne kadar birçok komedi tarzı yapımda yer aldım ama bu başka bir çalışma izleyicide hemen kendini içinde bulacak, kebap tadında bir komedi çekiyoruz” dedi. Başrolü paylaştığı Kübra Kılınçkaya ile iyi bir ikili olduklarını da vurgulayan Mustafa Miraç Kaya, sete çalışmaya değil eğlenmeye gidiyoruz ifadesinde bulundu.