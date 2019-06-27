Evlendikten sonra hamileliği ve iş yoğunlukları nedeniyle balayı yapamayan ünlü çift geciken balayı programlarına oğullarıyla çıktılar. Kıbrıs’ı tercih eden çift genellikle yeni evlilerin tercih ettiği Nuhun Gemisi Deluxe otelde gönüllerince geç kalan balayılarını yaşıyorlar. Ünlü şef Ayvaz Akbacak’ın doğum günüde geciken balayılarına denk gelince, güzel oyuncu Derya Şen Akbacak eşinin doğum gününü de minik bir sürprizle kutladı. Her zamanki tavrıyla bir taşla iki kuş vurmayı seven güzel oyuncu Derya Şen Akbacak, balayı ile birlikte eşinin doğum gününüde aradan çıkardı.
Kıbrıs'da sürpriz doğum günü
27.06.2019 - 22:21 | Son Güncelleme: 27.06.2019 - 22:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Evlilikleri medyada geniş yer bulan ünlü oyuncu Derya Şen Akbacak ve eşi şef Ayvaz Akbacak, oğulları Toprak Can Akbacak dünyaya geldikten sonra mutluluklarını ikiye katladılar.
Etiketler : Kıbrıs,
633464 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/633464.aspx
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