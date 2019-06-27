Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Evlendikten sonra hamileliği ve iş yoğunlukları nedeniyle balayı yapamayan ünlü çift geciken balayı programlarına oğullarıyla çıktılar. Kıbrıs’ı tercih eden çift genellikle yeni evlilerin tercih ettiği Nuhun Gemisi Deluxe otelde gönüllerince geç kalan balayılarını yaşıyorlar. Ünlü şef Ayvaz Akbacak’ın doğum günüde geciken balayılarına denk gelince, güzel oyuncu Derya Şen Akbacak eşinin doğum gününü de minik bir sürprizle kutladı. Her zamanki tavrıyla bir taşla iki kuş vurmayı seven güzel oyuncu Derya Şen Akbacak, balayı ile birlikte eşinin doğum gününüde aradan çıkardı.