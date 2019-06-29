Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Gündeş, Harbiye Açıkhava Sahnesi'ne 'hattrick'le dönüyor. Sanatçı, altı yıllık hasretini Poll Production organizasyonu ve fizy sponsorluğunda düzenlenen üç günlük konser serisiyle bitiriyor. Gündeş, 19, 20 ve 21 Temmuz'da gerçekleşecek olan konserlerinde sevenleriyle yılların hasretini giderecek. Beş yıllık suskunluğuna geçtiğimiz aylarda çıkarttığı 'Aşık' albümüyle son veren Gündeş, yeni albümünden ve efsaneleşen şarkılarından oluşan geniş repertuvarıyla izleyenlere müzik dolu üç gün yaşatacak.