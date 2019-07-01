Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor 2019'da Yunanistan'da yapılan sms oylamaları sonucunda şampiyon belli oldu. Survivor'da Yunan yarışmacılar Dalaka, Afroditi, Nikos ve Dimitra finallere kalan isimler oldu. Yunanistan'daki final Türkiye'den bir gün önce yapıldı. TV8 ile Yunan televizyonundaki ortak yayında, Türk yarışmacılar arasında finale kalanlar, Yunan yarışmacılardan ise şampiyon olan isim belli oldu.

FİNALİSTLER BELLİ OLDU

Bodrum'da yapılan ortak final yayınında, Türk yarışmacılar için yarı final, Yunan yarışmacılar için ise final heyecanı yaşandı. Yunanistan'da Survivor'ın şampiyonu canlı yayındaki sms oylamaları sonucunda açıklandı.Survivor'da Yunan yarışmacılar arasında Dalaka, Afroditi, Nikos ve Dimitra yarı finale kalan isimler oldu.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Dalaka, Afroditi, Nikos ve Dimitra arasında Yunanistan'da yapılan SMS oylaması sonucu, Survivor finaline kalan iki isim Dimitra ve Dalaka olarak belirlendi. Survivor'un Yunan sunucusu Sakis'in canlı yayında oylama sonucunu açıklamasıyla Survivor 2019 Yunanistan şampiyonu Katerina Dalaka oldu. Adı açıklanan Dalaka sevinç gözyaşlarını tutamadı.

TÜRK YARIŞMACILARDAN KİM FİNALE KALDI?

Türk yarışmacılardan yarı finale kalan Seda, Okay, Yusuf ve Emre arasındaki sms oylamaları sonucu iki isim veda etti. Okay ve Emre oylamalar sonrasında elenirken, Seda ve Yusuf ise büyük finale kalan isimler oldu. Türk yarışmacılar arasında şampiyon 1 Temmuz Pazartesi akşamı ekrana gelecek olan final bölümüyle belli olacak.