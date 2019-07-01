Ceceli. Rojin’e sahnede övgüler yağdırdı; “Rojin, çok sevdiğim bir arkadaşımdır. Bize Erbil’de çok yardımları oldu. Konserimizin sponsorlarından biridir.Çok destek oldu,çok özel bir sesi var” dedi. 2 bin 500 kişinin izlemeye geldiği konserde Mustafa Ceceli ve Rojin sahnede “Vazgeçtim” şarkısını seslendirirken ileri ki zamanlarda birlikte düet yapabileceklerinin sinyalini verdiler. Konser sonrası ceceli, Rojin’in Erbil’de sahibi olduğu Mado pastanelerini ziyaret etti. Mustafa Ceceli’nin Erbil konserinden aldığı ücret dudakları uçuklattık. Ceceli Konserden 60 bin usd aldı. Daha Önce’de Erbil’de konser veren İsmail YK 150 bin usd almıştı. Sanatçıların hepsi Erbil’de konser vermek için sıraya girdi
Mustafa Ceceli ve Rojin aynı sahnede
01.07.2019 - 11:40 | Son Güncelleme: 01.07.2019 - 11:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Erbil şehrinde Saad Abdullah Palace'ta sahneye çıkan Mustafa Ceceli’ye , etnik müzik sanatçısı Rojin eşlik etti.
Etiketler : Mustafa Ceceli,
634150 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/634150.aspx
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