Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kendi yazdığı aynı isimli tiyatro oyunundan uyarladığı film bir insanın büyük kentte yaşadığı zorlukları ve arkadaşlar arasında yaşanan ikilemi ortaya koyuyor. İyilik kavramının değişimi ve içinde yuvalanmış kötülüğü samimi bir dille anlatıyor. Film bir nevi iyi biri olmadan önceki halimizin doğuştan gelen içgüdüsel iyiliğini beyazperdeye aktarıyor

Filmin çekim sürecinin adına yakışır bir biçimde devam ettiğini, oyuncuların geçmişte kalan imece dayanışması; maddi, manevi ve üretim ruhuyla emeklerini ortaya koyduklarını söyleyen Kaya filmin öncelikle vizyondan önce festivalleri dolaşmasını istediğini belirtiyor.

Mehmet Çağçağ, Pelin Batu, Nejat Yavaşoğulları, Mehmet Uzunyılmaz, Yaşar Kurt, H.Ali Konuk, Ayhan Taş, Ersin Kalkan, Murat Muslu, İslam Çamyar, Hacer Aslan, Burcu Karadağ, Gül Gülsün Yıldız gibi isimlerin yer aldığı filmin görüntü yönetmeni ise Sedat Şahin.

Konusu : Hümanist ve iyi kalma mücadelesi veren kahramanımız her şeyini kaybedip zor durumda kalır ve sokaklarda yaşamasıyla yeni bir hayata başlar. Zaman içerisinde karşılaştığı olaylar karakteri iyilik kavramının içine sıkıştırır. İyiliği kullanarak hayat da kalma mücadelesi verir. İyilik kavramının değişimini ve bu kavramın içine yuvalanmış kötülüğü ince bir detayla anlatıyor. İyiliğin nasıl istismar edildiğini deşifre eden bir çalışma.