Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni single’ını 12 Temmuz’da çıkaracağının müjdesini veren Aylin, “Her şarkı ayrı bir hikaye.. Yeni şarkımın hikayesini sizlerle paylaşmak için heyecanlanıyorum” dedi.



Ya Sen Gidip De

Sanatçı, konserin ilerleyen saatlerinde yakın dostu Ümit Sayın’la “Ya Sen Gidip de” isimli şarkıda düet yaptı.