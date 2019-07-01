Yeni single’ını 12 Temmuz’da çıkaracağının müjdesini veren Aylin, “Her şarkı ayrı bir hikaye.. Yeni şarkımın hikayesini sizlerle paylaşmak için heyecanlanıyorum” dedi.
Ya Sen Gidip De
Sanatçı, konserin ilerleyen saatlerinde yakın dostu Ümit Sayın’la “Ya Sen Gidip de” isimli şarkıda düet yaptı.
Pınar Aylin’den yeni şarkı müjdesi
01.07.2019 - 11:47 | Son Güncelleme: 01.07.2019 - 11:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Pınar Aylin, düzenlenen “Şimdi 90’lar” konserlerinde sevenleriyle buluştu.
Yeni single’ını 12 Temmuz’da çıkaracağının müjdesini veren Aylin, “Her şarkı ayrı bir hikaye.. Yeni şarkımın hikayesini sizlerle paylaşmak için heyecanlanıyorum” dedi.
Etiketler : Pınar Aylin,
634153 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/634153.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER