Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor 2019 kim kazandı, Survivor 2019 finale kalan isimler, Survivor şampiyonu kim oldu, Survivor Türkiye Yunanistan şampiyonu kim gibi konular internette günün heyecanla beklenen finaline dair en çok araştırılanlardan oluyor. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Türkiye Yunanistan 2019, bu akşam yayınlanacak final ile şampiyonunu ilan edecek. Survivor 2019 Yunanistan şampiyonu 30 Haziran akşamı yayınlanan bölümde ilan edilmiş, ipi göğüsleyen isim Katerina Dalaka olmuştu. Peki Türkiye şampiyonu kim olacak? Finale kalan isimler kimler, yarı finalde kimler elendi? İşte büyük finale dair merak edilenler

SURVİVOR 2019 YUNANİSTAN ŞAMPİYONU KİM OLDU?

Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmasında Yunan takımı şampiyonu SMS sonuçları sonrasında açıklandı. Katerina Dalaka, Dimitra Vamvakousi, Nikos Kosmas ve Afroditi Skafida'nın finale kaldığı Yunan bölümünde ilk elenen isim Afroditi oldu. Afroditi'nin ardından ise Nikos elendi. Böylelikle son 2'ye kalan yarışmacılar Dalaka ve Dimitra oldular. Yunan şampiyonu Katerina Dalaka oldu ve 100 bin euro ödülün sahibi oldu.

Survivor'da ilk şampiyon belli oldu Türkiye ve Yunanistan'da ortak yayınlanan Survivor 2019'da Yunan şampiyon 30 Haziran Pazar akşamı yapılan finalle belli oldu. Türklerden ise finale kalan iki başarılı isim belli oldu.

SURVİVOR 2019 TÜRKİYE ŞAMPİYONU KİM OLACAK?

Survivor 2019'un yarı final bölümünde Emre ile Seda arasındaki SMS oylamasının sonucunda rakibinden daha fazla SMS alarak yarı finale kalan isim Seda oldu. Böylece yarı finalde elenen yarışmacı Emre oldu. Seda ise yarı finalde Yusuf ve Okay ile yarı finaldeki ikinci oylamaya kaldı. Yusuf, Seda ve Okay arasında yapılan oylama sonucu bir isim daha yarışmaya veda etti.

Yarışmanın ilerleyen dakikalarında, Seda, Okay ve Yusuf arasından bir isim daha Survivor'dan elendi. Halk oylaması sonucu, 1 Temmuz'daki büyük finalde yer alacak olan Türk takımındaki iki isim Acun Ilıcalı tarafından Yusuf ve Seda olarak açıklandı. Survivor'un yarı finalinde elenen Okay, duygusal bir konuşma yaptı.

Öte yandan yarı finalde yarışmaya ilk veda eden isim olan Emre, son kez duygularını paylaştı. Konuşma yaptığı sırada gözleri dolan Emre, duygularını "Ben Survivor'u çok sevdim. Survivor sevdasıyla azmettim." şeklinde açıkladı.

TÜRKİYE FİNALİ NE ZAMAN?

Survivor'ın Türkiye final bölümü 1 Temmuz Pazartesi akşamı ekrana gelecek. Survivor 2019'un finali bu kez Kıbrıs yerine Bodrum'da olacak.