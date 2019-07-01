Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor'da nefesler tutuldu. Survivor Yunanistan-Türkiye'ye karşı mücadelede büyük final bu akşam.Survivor'da iki ülkenin birbirine karşı kıyasıya mücadele ederken format değişti. Takımlar Siyah- Beyaz takım olarak ayrıldı. Türk-Yunan yarışmacılar karışık olarak yarıştı. Ancak belirlenen formata göre Yunanistan'ın şampiyonu ayrı olarak seçildi. Dün akşam Yunan yarışmacılardan Katerine Dalaka şampiyon oldu. Türk yarışmacılardan final koltuğuna oturanlar ise Seda ve Yusuf oldu. Heyecan dorukta Survivor severler merakla izleyiciler Survivor büyük finale kimler çıktı? Survivor birinci kim oldu? 2019 Survivor Şampiyon Kim Oldu? diye araştırıyor. İşte Survivor Şampiyonu 2019, TV8 canlı izle

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2005 Survivor Türkiye: Büyük Macera

Yayınlandığı ilk sezon Ahmet Utlu tarafından sunuldu. Yarışma sadece on üç bölüm sürdü ve Kanal D'de yayınlandı. Takımlar Güney ve Kuzey olarak ikiye ayrıldı. 22 Mart 2005 – 27 Haziran 2005 tarihleri arasında yayınlandı. İlk sezonun birincisini hepimiz tanıyoruz aslında.. Arka Sokaklar'ın Murat komiseri Uğur Pektaş Survivor tarihinin ilk şampiyonu oldu.

2006 Survivor: Türkiye - Yunanistan

Show TV'de yayınlanan yarışmayı Acun Ilıcalı sunmaya başladı. Takımlar bu defa Türkiye ve Yunanistan olarak ayrıldı. Kazanan ise Derya Durmuşlar oldu ve 250.000 Euro kazandı. Fakat ikinci sezonun şampiyonu olan Derya Durmuşlar 2011 yılında Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde motorsikletiyle yaptığı kazada hayatını kaybetti.

2007 Survivor: Aslanlar - Kanaryalar

8 Şubat 2007 – 23 Haziran 2007 tarihleri arasında yine Show TV'de yayınlanan yarışmada bu defa Galatasaylı ve Fenerbahçeli isimler yarıştı. Şampiyon ise Kanaryaların lideri Taner Özdeş oldu. Hatırlamayanlar olabilir elbette. Kendisi sonradan All Star'da yarıştı. 2007 yılının şampiyonu 2015 yılında altıncı haftasında elenerek adaya veda etti.

2010 Survivor: Kızlar - Erkekler

Yarışma kırk beş gün sürdü, ödül ise 500.000'di. Yarışanlar "Var Mısın Yok Musun" yarışmacılarından seçildi ve takımlar Kızlar-Erkekler olarak ayrıldı. Finale Merve Oflaz ve İhsan Tarkan kaldı. 2010 yılının şampiyonu Merve Oflaz oldu. Srdından All Star'da da yarıştı ama uzun süre adada kalamadı, altıncı haftada elenen bir diğer isim oldu. Kendisini şimdilerde Arka Sokaklar'da izliyoruz.

2011 Survivor: Ünlüler-Gönüllüler

Yüz doksan yedi bölüm süren Ünlüler-Gönüllüler serisinin ilk sezonunda Taner Tolga Tarlacı üçüncü, Taçmin Tümer dördüncü, Nihat Doğan ise ikinci oldu. Sezonun şampiyonu ise milli rekortmen yüzücü Derya Büyükuncu oldu. Sonrasında bu birincilikle alakalı çeşitli olaylar oldu, hala bir sonuca ulaşılamadı.

2012 Survivor: Ünlüler-Gönüllüler 2

Reyting rekorları kıran yarışmanın altıncı sezonunda ise Ece Begüm Yücetan dördüncü oldu. Anıl Tetik üçüncü olurken, Hasan Yalnızoğlu ise ikinci oldu. Birinci ise şu an Söz'de Erdem Yarbay karakteri ile izlediğimiz Nihat Alptuğ Altınkaya olmuştu. Şampiyon olarak 500.000 liranın sahibi oldu.

2013 Survivor : Ünlüler-Gönüllüler 3

Yarışmanın bu konseptinin üçüncü sezonunun şampiyonu Hilmi Cem İntepe oldu. Büyük finalde SMS oyları ile kaybeden Doğukan Manço ikinci, yarı finalde SMS oyları ile elenen Ümit Karan üçüncü , çeyrek finalde SMS oyları ile elenen Murat Ceylan dördüncü, Cengiz Coşkun ise beşinci olarak yarışmayı tamamladı.

2014 Survivor :Ünlüler-Gönüllüler 4

Sahra Işık'ın altıncı, Yiğit Dikmen'in beşinci, Merve Aydın'ın dördüncü, Ahmet Dursun'un üçüncü, Gökhan Keser'in ikinci olduğu Ünlüler-Gönüllüler serisinin dördüncü sezonunda ise birinci Turabi Çamkıran oldu. "Turbo Turabi efsanesi" böyle başladı da denebilir.

2015 Survivor : All Star

Yayınlandığı sezon neredeyse her bölümüyle zirvede yer alan Survivor'ın bu sezonunda daha önceden yarışan isimler yer aldı. Gönüllüler Takımında; Turabi Çamkıran, Hilmi Cem İntepe, Ece Begüm Yücetan, Hasan Yalnızoğlu, Bozok Gören, Sahra Işık, Nadia Zagli, Özlem Çalın, Taner Özdeş, Seda Aktuğlu ve Duygu Çetinkaya yer aldı. Ünlüler Takımında ise Merve Aydın, Hakan Hatipoğlu, Doğukan Manço, Serenay Aktaş, Anıl Tetik, Berna Canbeldek, Pascal Nouma, Merve Oflaz, Almeda Abazi, Ahmet Dursun, ve Fulya Keskin yer almıştı. Son dörde ise Hilmi Cem İntepe, Ece Begüm Yücetan, Merve Aydın ve Turabi Çamkıran kaldı. Turabi şampiyon olurken Merve Aydın ikinci oldu.

2016 Survivor : Ünlüler-Gönüllüler

Yarışmada bu sezonun şampiyonu Çağan Atakan Arslan oldu. Serkay Tütüncü ikinci, yarı finalde SMS oyları ile elenen Damla Can üçüncü , çeyrek finalde SMS oyları ile elenen Semih Öztürk dördüncü, Nagihan Karadere beşinci, İbrahim Giydirir ise altıncı oldu. Semih Öztürk'ü şimdilerde Bahtiyar Ölmez'de, Serkay Tütüncü'yü yeni dizi İnsanlık Suçu'nda, Çağan Atakan Arslan'ı ise ilk sezonunda Söz'de izledik.

2017 Survivor : Ünlüler-Gönüllüler

Geçtiğimiz sezon ise Sabriye Şengül altıncı, İlhan Mansız ise beşinci oldu. Sema Apak dördüncü olurken Serhat Akın ise üçüncü oldu. Son ikiye ise Adem ile Ogeday kaldı. Adem Kılıççı ikinci olurken şampiyon ise Ogeday Girişken oldu.

2018 Survivor : Ünlüler-Gönüllüler

Survivor'da final dörtlüsü Anıl, Adem, Nagihan ve Hilmicem olarak belirlenirken programın dördüncüsü Hilmicem, üçüncüsü Anıl, ikincisi Nagihan ve Survivor 2018 şampiyonu Adem oldu.