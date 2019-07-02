Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bodrum'da canlı yayınlanan Survivor'ın finalinde konuşan Hikmet Tuğsuz, "Zor bir ameliyat geçirdim. Bu kadar beklemiyordum. Sakanlandığım zaman 'iç yan bağım koptu' demiştim, ama bacaklarımda bir tane sağlam bağ kalmamış, hata kemiklerim bile kırılmış. Doktorum bile görünce şaşırdı. Ameliyatım bir gün boyunca sürdü. Üç ay sonra ufak bir operasyon daha geçireceğim" ifadelerini kullandı.

Öte yandan başarılı sporcu, Survivor'ın yapımcısı Acun Ilıcalı'ya "Bir virgül koydum. İnşallah siz de izin vrirseniz önümüzdeki yıllarda nokta koymak için döneceğim" dedi.