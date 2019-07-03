Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ölüm ünlü oyuncu Lisa Martinek’i eşi Giulo Ricciarelli ve üç çocuğuyla gittiği tatilde yakaladı. Lisa Martinek yüzmek için eşi ile bir tekneyle denize açıldı. Ricciarelli, yüzerken zorlandığını gördüğü Martinek’i hemen sudan çıkardı ve tekneye götürerek yardım istedi. 47 yaşındaki oyuncu bir helikopterle 70 kilometre uzaklıktaki hastaneye götürüldü. Doktorlar yolda hayatını kaybeden genç kadını hayata döndürmeye çalışsa da başarılı olamadı.

Müzik ve tiyatro mezunu olan Lisa Martinek Alman televizyon dizisi “Tatort” (Olay Yeri) ve son olarak da “Heiland” dizisinde kör avukatı oynuyordu. Almanya’nın ilk kör kadın avukatı Romy Heland’ın hayatını konu alan dizi için altı bölüm daha çekilecekti.