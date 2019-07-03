Akel, Ayşe Balıbey ve Ümit Açıkdilli’nin hikayesini yazdığı “Konuşan Hayvanlar” isimli filmde asabi, bir o kadar da renkli bir karakter olan “Şaheste” yi canlandırıyor.
Ebru Akel rolüyle ilgili; “Senaryoyu okuduğumda çocukların ve hayvanların saf, mutlu, eğlenceli dünyalarında ‘Şaheste’ nin anti karakter olması ilgimi çekti. Ona hem sinirleneceksiniz, hem de onu çok seveceksiniz” dedi. Film, 9 Ağustos’da vizyona girecek.
Ebru Akel setlere geri döndü
03.07.2019 - 10:48 | Son Güncelleme: 03.07.2019 - 10:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başarılı oyuncu ve sunucu Ebru Akel, 2 yıl aradan sonra yönetmenliğini Mustafa Kotan’ın yaptığı, yapımcılığını HANN ve Motion Content Group’un üstlendiği “Konuşan Hayvanlar” isimli sinema filmi ile setlere geri döndü.
Akel, Ayşe Balıbey ve Ümit Açıkdilli’nin hikayesini yazdığı “Konuşan Hayvanlar” isimli filmde asabi, bir o kadar da renkli bir karakter olan “Şaheste” yi canlandırıyor.
Etiketler : Ebru Akel,
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