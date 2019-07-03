Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akel, Ayşe Balıbey ve Ümit Açıkdilli’nin hikayesini yazdığı “Konuşan Hayvanlar” isimli filmde asabi, bir o kadar da renkli bir karakter olan “Şaheste” yi canlandırıyor.



Ebru Akel rolüyle ilgili; “Senaryoyu okuduğumda çocukların ve hayvanların saf, mutlu, eğlenceli dünyalarında ‘Şaheste’ nin anti karakter olması ilgimi çekti. Ona hem sinirleneceksiniz, hem de onu çok seveceksiniz” dedi. Film, 9 Ağustos’da vizyona girecek.