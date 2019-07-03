Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kazakistan da 15. Eurasia Uluslararası Film Festivali’nin onur konuğu olarak davet edilen Burak Özçivit, Kazakistan halkına duygu yüklü mesajlar verdi. Özçivit, Kazak halkına Ata topraklarında olmaktan çok mutlu olduğunu, her fırsatta bu topraklarda kendini iyi hissettiğini söyledi.



Tatil yerine çalışmayı tercih eden Burak Özçivit, Romanya ve Kazakistan’dan sonra bu Perşembe’de Beyrut’a gidecek.