İhanet haberlerin ardından Ezgi Eyüboğlu ve Kaan Yıldırım’ın ortak basın açıklamasını yaptı. Açıklama şöyle: "26 Haziran 2019 tarihinden itibaren sonlanan evliliğimizle ilgili basında çıkan haberleri üzülerek takip ediyoruz. Sosyal medyada ve basında evliliğimizin sonlanmasının ardından çıkan haberler tamamen asılsızdır. Daha önce söylediğimiz gibi bundan sonra da ilişkimiz dostane olarak devam edecektir. Sizlerin de özel hayatımıza göstereceğiniz anlayış ve saygı için teşekkür ederiz."
Ezgi Eyüboğlu ve Kaan Yıldırım'dan ortak açıklama geldi
03.07.2019 - 12:09 | Son Güncelleme: 03.07.2019 - 12:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
2016 yılında nikah masasına oturan Kaan Yıldırım ile Ezgi Eyüboğlu, geçtiğimiz hafta sürpriz bir kararla boşanmıştı. Üç yıllık aşkın ardından nikah masasına oturan ve anlaşmalı olarak boşanan çiftin ayrılığıyla ilgili ihanet iddiaları gündeme gelmişti.
Etiketler : Ezgi Eyüboğlu ve Kaan Yıldırım,magazin haberleri,
634621 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/634621.aspx
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