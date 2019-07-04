Haldun Dormen’in bağlı bulunduğu ajansın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, usta sanatçının uyluk kemiği kırığı sebebiyle hastaneye yatırıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.
Haldun Dormen sevenlerini korkuttu
04.07.2019 - 09:54 | Son Güncelleme: 04.07.2019 - 09:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk sinema ve tiyatrosunun efsane ismi Haldun Dormen, önceki akşam uyluk kemiği kırığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan 91 yaşındaki sanatçının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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634781 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/634781.aspx
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