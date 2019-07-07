Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekranların fenomen dizisi Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde olan Diriliş Osman'a ilişkin önemli bir gelişme yaşandı. Milyonlarca izleyicinin cevabını aradığı 'Diriliş Osman hangi kanalda yayınlanacak?' sorusuna dizinin yapımcı ve senaristi olan Mehmet Bozdağ cevap verdi! Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Bozdağ, yeni kanalı duyururken, hayırlara vesile olmasını diledi.

DİRİLİŞ OSMAN HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Diriliş serisinin devamı niteliğinde olan Diriliş Osman dizisi, yeni sezonda ATV ekranlarında izleyici ile buluşacak.

İŞTE, BOZDAĞ'IN YAPTIĞI AÇIKLAMA: