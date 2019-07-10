Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“İçerde” dizisinde canlandırdığı karakterle gönüllerde taht kuran oyuncu Bensu Soral Baş, MAG dergisine verdiği röportajda bilinmeyen yönlerinden söz etti. “Tom Raider tadında bir karakteri canlandırmayı çok isterim” diyen ünlü oyuncu, satır başlarıyla şöyle konuştu...

>> Hayata her zaman pozitif bakan bir insanım. Duygusalımdır fakat bunu çevreme pek belli etmiyorum.

>> Oyunculuk yapmak hiçbir zaman aklımda yoktu. Ben hep şarkı söylemek istiyordum.

>> Yıllarca bu sektöre girmeyi reddettim çünkü çalışma şartlarının ne kadar zor ve yorucu olduğunu ablamdan görüyordum.

>> Bir gün TRT’de başlayacak olan dizi için teklif geldiğinde, bu defa denemeye karar verdim. Bir daha da bırakmak istemedim.

>>Sadece önem verdiğim insanların tavsiyelerini dikkate alırım ve bu kişilerin beni her zaman eleştirmelerini onlardan rica ederim.

>> Bence insanı en çok geliştiren şeylerden biri; kendimizin göremediği şeyleri çevremizdekilerin bizimle paylaşması.

>> Kendi tasarımlarımı, tasarımcı arkadaşlarıma hediye etmişliğim çok var; fakat ileride kendime ait resim ve heykel sergisi açmak en büyük hayallerimden biri.