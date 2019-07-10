Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rahmi Akkuş yönetmenliğinde yapılan klip çalışmasında eşi Peri Erken Akkaş ve oğlu Toprak Akkaş ile kamera karşısına geçen usta yorumcu Ekin, umulmadık bir şanssızlıkla karşılaştı. Klip çekimleri esnasında yılan tarafından ısırılan sanatçı Ekin’in ailesi panik dolu anlar yaşadılar. Sevilen sanatçı Ekin “Ailemle bir çalışmam olsun istedim eşim ve oğlumla kamera karşısına geçtim. Beklenmedik bir durumda bir yılanın beni ısırmasıyla oluşan kargaşada eşim ve oğlumun telaşı ve üzülmeleri beni panikletti. Yılanın zehirli olmadığını öğrenmemize rağmen gerekli önlemlerimizi alıp işimizi tamamladık” dedi. Aranjörlüğünü Samet Akkuş’un yaptığı ve söz, müziği Özgür Ata imzası taşıyan “Doyamadım” isimli eserin klip çalışmasının teması trafik kurallarına uymamanın bedelini işlerken, sanatçı ekin ağır bir bedelden ucuz kurtuldu.