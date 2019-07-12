Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır Çakırbeyli rolünü canlandıran Oktay Kaynarca ve usta oyuncu Selçuk Yöntem, tatilde çekildiklerini fotoğraflarını Instagram'dan paylaştılar. Ünlü oyuncular paylaşımlarına da "30 yıllık abilik-kardeşlik" notunu yazdılar.

Ünlü oyuncuların paylaşımları on binlerce beğeni ve yorum aldı.

KURTLAR VADİSİ'NDE BİRLİKTE ROL ALMIŞLARDI

Oktay Kaynarca ve Selçuk Yöntem yıllar önce Kurtlar Vadisi dizisinde de birlikte rol almıştı. İkili, Aslan Bey ve Süleyman Çakır rolleriyl dizinin unutulmaz karakterleri arasına girmişti.