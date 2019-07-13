Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Pınar Karagöz’ü, önce 7 yıl hapis ve 4 bin gün adli para cezasına çarptırdı. Sanığa verilen cezanın geleceği üzerindeki olumsuz etkilerini göz önünde bulunduran mahkeme, cezada indirim yaparak 5 yıl, 10 ay hapis cezasına hükmetti. Sanığın günlüğü 20 lira olmak üzere 3 bin 333 gün toplamda 66 bin 660 lira adli para cezası ödemesine karar verdi. Mahkeme, sanık hakkında verdiği hapis cezasını ertelemedi.
Pucca’ya 5 yıl 10 ay hapis
13.07.2019 - 02:51 | Son Güncelleme: 13.07.2019 - 02:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
‘Pucca’ ismiyle tanınan 1 milyon 72 bin takipçisi bulunan sosyal medya fenomeni Pınar Karagöz ve ‘Burry’ takma adını kullanan şarkıcı Burak Aydoğduoğlu’nun “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirme” suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.
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