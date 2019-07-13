Ünlü şarkıcı Emre Kaya 'nasıl diye sorma' isimli teklisiyle birçok sevilen şarkının arasından sıyrılarak zirveye oturdu. Müzik sektörünün nabzını tutan veritabanlardan Radyo Monitör'ün listesine göre, Emre Kaya'nın 'nasıl diye sorma' isimli şarkısı en çok dinlenen ve çalınan eser oldu.
Emre Kaya 'nasıl diye sorma' teklisi zirvede
13.07.2019 - 16:35 | Son Güncelleme: 13.07.2019 - 16:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ünlü şarkıcı Emre Kaya 'nasıl diye sorma' isimli teklisiyle birçok sevilen şarkının arasından sıyrılarak zirveye oturdu.
Etiketler : emre kaya,müzik,zirve,
636879 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/636879.aspx
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