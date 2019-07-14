Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önceki gün Yalıkavak açıklarına demirlediği teknede görüntülenen ünlü oyuncu Kerem Bursin, Ege Denizi'nin mavi sularına kendini bıraktı. Bir müddet yüzdükten sonra geldiği teknenin botuyla kayalıklara çıkan Bursin, gözlükle su altını taradı. Fit vücudu ile dikkat çeken Bursin, bir ara teknenin önünde bulunan Beşiktaş bayrağıyla da fotoğraf çektirdi.



Amerikalı oyuncu arkadaşı Mat Macgorry'nin jetski keyfini bol bol fotoğraflayan Bursin keyifli dakikalar geçirdi. Bir otelin karşısında demirlediği tekneye gelen bir kadın arkadaşı ile de sohbet eden Bursin'in Bodrum tatili objektiflere yansıdı.