Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tiyatro oyuncusu, yayıncı ve çevirmen Parkan Özturan, girdiği şeker komasından dolayı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bir süredir çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele eden sanatçı, 59 yaşındaydı.

Sanatçının cenazesi, 15 Temmuz Pazartesi günü Maltepe Merkez Camisi'nden kaldırılacak.

PARKAN ÖZTURAN KİMDİR?

Parkan Özturan, 1 Eylül 1960'da dünyaya geldi. Ortaoyuncular-Ferhan Şensoy Tiyatrosunda profesyonel oyunculuğa başladı..

1977-1982 yılları arasında İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda tiyatro, şan-opera eğitimi aldıktan sonra sahnelerden hiç kopmayan Parkan Özturan, 2009'da kangren nedeniyle bir ayağını kaybetmiş ve maddi durumu iyi olmadığı için Haydarpaşa Numune Hastanesi'nden senet imzalatılarak taburcu edilmişti.

Daha sonra 2010 Şubat'ta Hamburg'a gelen Parkan Özturan, şeker hastalığı yüzünden burada tekrar rahatsızlanmış ve hastanede yapılan operasyonla ikinci bacağını da kaybetmişti.

1990-1995 senelerinde özel televizyonlarda yapımcı, yönetmen ve yazar olarak çalıştı. Türk Edebiyatında Edisyon Kritik Hataları, Türkçe Sözlüklerde Kavram Yanlışları gibi telif kitaplarıyla Beşir Fuad Külliyatı gibi çeviri kitapları var.

PROJELERİ

2005 - Kezban Yenge

2004 - Uy Başuma Gelenler

2004 - Paşa Baba Konağı

2002 - Pembe Patikler

2001 - Tatlı Hayat

2001 - Vay Anam Vay

2001 - Koltuk Sevdası

2000 - Dadı

1999 - Yılan Hikayesi

1999 - Çarli

1996 - Gurbetçiler

1993 - Komşular

1984 - Köşe Dönücü