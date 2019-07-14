Tiyatro oyuncusu, yayıncı ve çevirmen Parkan Özturan, girdiği şeker komasından dolayı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Bir süredir çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele eden sanatçı, 59 yaşındaydı.
Sanatçının cenazesi, 15 Temmuz Pazartesi günü Maltepe Merkez Camisi'nden kaldırılacak.
PARKAN ÖZTURAN KİMDİR?
Parkan Özturan, 1 Eylül 1960'da dünyaya geldi. Ortaoyuncular-Ferhan Şensoy Tiyatrosunda profesyonel oyunculuğa başladı..
1977-1982 yılları arasında İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda tiyatro, şan-opera eğitimi aldıktan sonra sahnelerden hiç kopmayan Parkan Özturan, 2009'da kangren nedeniyle bir ayağını kaybetmiş ve maddi durumu iyi olmadığı için Haydarpaşa Numune Hastanesi'nden senet imzalatılarak taburcu edilmişti.
Daha sonra 2010 Şubat'ta Hamburg'a gelen Parkan Özturan, şeker hastalığı yüzünden burada tekrar rahatsızlanmış ve hastanede yapılan operasyonla ikinci bacağını da kaybetmişti.
1990-1995 senelerinde özel televizyonlarda yapımcı, yönetmen ve yazar olarak çalıştı. Türk Edebiyatında Edisyon Kritik Hataları, Türkçe Sözlüklerde Kavram Yanlışları gibi telif kitaplarıyla Beşir Fuad Külliyatı gibi çeviri kitapları var.
PROJELERİ
2005 - Kezban Yenge
2004 - Uy Başuma Gelenler
2004 - Paşa Baba Konağı
2002 - Pembe Patikler
2001 - Tatlı Hayat
2001 - Vay Anam Vay
2001 - Koltuk Sevdası
2000 - Dadı
1999 - Yılan Hikayesi
1999 - Çarli
1996 - Gurbetçiler
1993 - Komşular
1984 - Köşe Dönücü