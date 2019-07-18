Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sosyal medyadaki yeni akım oluşturan yaşlılık fotoğraflarını yayınlayan ünlüler arasında yer alan Cem Yılmaz kendi sosyal medya hesabından yaşlanmış halini paylaştığı fotoğrafı gören Defne Samyeli kahkahalara boğuldu. Durup durup fotoğrafa bakan Samyeli bir yandan yemek yerken bir yandan da fotoğrafı defalarca inceledi. Bir restoranda görüntülenen çift fotoğraf hakkında konuşup konuşup güldüler. Defne Samyeli’nin yaşlı fotoğrafı bu sefer Cem Yılmaz’ı kahkahaya boğdu. Defne Samyeli'nin başına taktığı eşarp tarzı bandana ise dikkatlerden kaçmadı.