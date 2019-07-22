Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sözleri Hakkı Yalçın, Ayla Çelik ortak imzasını taşıyan eserin müziğini sevilen isim Ayla Çelik yaptı. Müzik severlerin listelerde üst sıralara taşıdığı Kuşum Aydın yorumuyla “Moda” bu yaza güzel bir imza oldu. Yaz şarkısı kimden çıkacak diye beklenirken Kuşum Aydın, şarkısıyla müzik dünyasını kasıp kavurdu. Eğlence dünyasının en kıymetli ismi Kuşum Aydın “Şarkıyı ilk dinlediğim anda vuruldum ve bu benim şarkım dedim, öylede oldu. Sahneye yıllarını veren biri olarak izleyicinin neye tepki verdiğini ve sevdiğini artık biliyorum, tercihimde ne kadar haklı olduğumu listeler gösteriyor” dedi.