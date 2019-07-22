Sözleri Hakkı Yalçın, Ayla Çelik ortak imzasını taşıyan eserin müziğini sevilen isim Ayla Çelik yaptı. Müzik severlerin listelerde üst sıralara taşıdığı Kuşum Aydın yorumuyla “Moda” bu yaza güzel bir imza oldu. Yaz şarkısı kimden çıkacak diye beklenirken Kuşum Aydın, şarkısıyla müzik dünyasını kasıp kavurdu. Eğlence dünyasının en kıymetli ismi Kuşum Aydın “Şarkıyı ilk dinlediğim anda vuruldum ve bu benim şarkım dedim, öylede oldu. Sahneye yıllarını veren biri olarak izleyicinin neye tepki verdiğini ve sevdiğini artık biliyorum, tercihimde ne kadar haklı olduğumu listeler gösteriyor” dedi.
Kuşum Aydın 'Moda' ile yaza imzasını attı
22.07.2019 - 10:36 | Son Güncelleme: 22.07.2019 - 10:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sahnelerin en eğlenceli şarkıcısı Kuşum Aydın, yeni şarkısı “Moda” ile müzik dünyasında fırtına gibi esiyor.
Etiketler : Kuşum Aydın,
638746 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/638746.aspx
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