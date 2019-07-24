Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anadolu 52. Asliye Ceza Mahkemesi’nce hazırlanan 5 sayfalık gerekçeli kararda, sanık Karagöz’ün sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımların, uyuşturucuyu övücü paylaşımlar olması nedeniyle ifade özgürlüğü kapsamına girmediği belirtildi. Sosyal medyanın kitlelerce kullanıldığına işaret edilerek oluşturduğu etkiye değinilen gerekçeli kararda “Bu imkanı kullanarak dünyanın farklı yerlerindeki ülkelerde belli bir ideoloji çerçevesinde yapılan örgütlenmeler ile hükûmetlerin devrilmesi sonucuna gidecek kadar neticeler elde edilmiştir” denildi. Gerekçeli kararda, sanık Karagöz’ün sosyal medyada yaptığı bir paylaşımında, “uyuşturucu kullanımının bir suç olmadığını, insanların geçimini sağlayabileceği bir ekmek kapısı olduğunu ima ettiği” savunuldu.