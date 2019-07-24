Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tilbe, yurt içi ve dışında 105 hisse kurban bağışlayarak ihtiyaç sahibi insanları sevindirecek. Konuya dair açıklama yapan Deniz Feneri Derneği “Kurban vekâletini Derneğimize veren Yıldız Tilbe’nin isteği üzerine kesilecek kurbanların Afrika’nın yoksul bölgeleri ile bir kısmı da Türkiye’deki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak” dedi. Geçtiğimiz aylarda Afrika’da susuzluk çeken bölgelere anne ve babası adına su kuyuları açtıran ünlü şarkıcı ise “İnsani yardım faaliyetlerine hayatım boyunca devam edeceğim” diye konuştu. Tilbe, Yeşilçam’ın emektarı İbrahim Uğurlu, namıdiğer “Ramazan Abi”ye verdiği sözü tutarak yardımları sürdüreceğini sözlerine ekledi. Hayatını insani yardıma vakfeden Uğurlu da “Yıldız Tilbe’nin bu ulvi davranışı meslektaşlarına örnek olsun” ifadelerini kullandı.