Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yüzlerce film ve dizide rol alan Mahallenin Muhtarları dizisinin şoför Alisi Yalçın Gülhan, 75 yaşında hayatını kaybeti.

Uzun bir süredir özel bir hastanede tedavi gören Yalçın Gülhanın vefatıyla ilgili konuşan Müjdat Gezen, Hem asker arkadaşımdı hem sinema ve dizilerden rol arkadaşımdı. Çok sevdiğim dostumu kaybettim. Çok üzgünüm. Özel bir hastanede tedavi görüyordu diye konuştu.

Gülhanın cenazesi yarın Karacaahmet Camiinde kılınacak ikindi namazına müteakip Karacaahmet Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.