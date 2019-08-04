Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nefes darlığı problemi sebebiyle tedavi gördüğü hastanede dün sabah hayatını kaybeden usta oyuncu Cengiz Sezici için cenaze töreni düzenlendi. Atlas Sinemaları’nda düzenlenen törene, tiyatro oyuncusu Süha Uygur, oyuncu Şemsi İnkaya ve sanat dünyasından birçok ünlü isim katıldı. Törende duygu dolu anlar yaşandı. Alınan helalliğin ardından usta oyuncunun naaşı defnedilmek üzere memleketi Adana’ya gönderildi.

“Adana’nın hemşehrisi, sinemanın Cengiz ağabeyini kaybettik”

Sanat camiasına başsağlığı dileyen eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, “Yıllarını sinemaya adamış, Adana’da festivallerimize, sinemalarımıza büyük emek vermiş; Adana’nın hemşehrisi, sinemanın Cengiz ağabeyi, dostlarının kıymetlisi. Büyük bir sinema emekçisini kaybettik. Allah rahmet eylesin. Sinema, sanat camiasının başı sağ olsun. Ailesinin ve Adana’nın başı sağ olsun” diye konuştu.

“Bir cenaze olursa ancak bir araya gelebiliyoruz”

Sanat camiasındaki isimlerle ancak cenazelerde bir araya gelebildiklerini ifade eden tiyatro oyuncusu Hasan Yıldız ise, “Acımız büyük. Büyük üstadımızı kaybetmişiz. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. İyi bir sanatçıydı. Sanat camiasının başı sağ olsun. Sanat camiası büyük bir ustayı kaybetmiştir. Zaten böyle bir günde hepimiz bir araya gelebiliyoruz. Hepimiz dağılmışız. Bir cenaze olursa ancak bir araya gelebiliyoruz” dedi.

Birkaç projede birlikte çalıştıklarını dile getiren sinema oyuncusu Meral Orhonsay, “Cengiz, benim çok değer verdiğim bir arkadaşımdı. Hepimiz çok severdik. Birkaç projede de birlikte çalıştık. Allah’tan rahmet diliyorum. Birçok arkadaşımızı uğurladık. Bu da çok üzücü oldu. Rahmet diliyorum” ifadelerini kullandı.