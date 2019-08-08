Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Latin müziğin dünyaca ünlü ismi ABD’li şarkıcı Jennifer Lopez, yedi sene evvel İstanbul’da verdiği konserin ardından bu defa Antalya’da Belek turizm merkezindeki bir otelde sahneye çıktı. Performansıyla 2 bin 500 kişiyi coşturan Lopez “Ülkenizi çok özlemişim. Burada konser vermekten dolayı çok mutluyum” dedi. Lopez, 50’nci yaş gününü de sahnede hayranlarıyla birlikte kutladı. Konseri Antalyaspor Başkanı ve Regnum Carya Otel’in sahibi Ali Şafak Öztürk, sanatçılar Erkan Kolçak Köstendil ve eşi Cansu Tosun, Enis Arıkan, Aslı Kızmaz, Meryem Uzerli, Anıl & Pelin Akil ve Dilan Tatlıses izledi. Lopez’i ayakta dinlemek isteyenler 7 bin TL öderken konser için ayrılan 28 locanın fiyatları ise 50 bin avroya kadar çıktı. Otel, ünlü isimlere locadan ücretsiz kontenjan ayırdı. Konuyla ilgili sorulara cevap veren Enis Arıkan “Düşünsenize benim Jennifer’a 300 bin lira verdiğimi. Annem oteli basar, Jennifer’ın takma saçını yolardı hırsından... Benim de ağzımda diş falan kalmazdı” dedi.

