Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nurseli İdiz uzun tiyatro oyunu ile geri dönmeye hazırlanıyor. İdiz'in oynayacağı Etekler ve Pantolonlar oyununda Nergis Kumbasar gibi usta isimlerde rol alıyor

Nurcan yıllardır görüşmediği okul arkadaşı Aysel'e sürpriz yaparak evine ziyarete gelir. Nurcan kocasının kendisini aldattığını ve intikam alacağını bu konuda Aysel'den yardım istemek için geldiğini açıklar. Aysel Nurcan'ın durumuna üzülür ve ona yardım edeceğini söyler. Aysel ve Nurcan, Nurcan'ın eşine karşı strateji belirlerken, Aysel de bu durumlardan etkilenip kendi evliliğini sorgulamaya başlar. Nurcan ve Aysel evliliklerini sorgularken geçmişlerine bir yolculuk yaparlar ve aslında ikisi de hayatlarında olmak istedikleri gibi değil de, aile ve çevre baskısıyla, başkalarının onları görmek istedikleri bireylere dönüştüklerini anlarlar. İki eski arkadaşın evliliklerini sorgulamak için başladıkları süreç, artık kendi istedikleri hayatlara doğru yol aldıkları bir sürece dönüşür.



Frida Kahlo seyircisiyle buluşuyor

20. yüz yılın en büyük sanatçılarından Frida, Melike Aslıkılan'ın muhteşem performansıyla yaşadığı aşk, devrim ve acı dolu bir yandan da çoğumuza ilham olacak hayat hikayesi seyiricisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Yöneten ve Oynaya : Melike Aslı Kılan Yazan : Beliz Güçbilmez Işık Tasarımı : Alp Doğan Selçuk Kostüm : Sadegül Eraslan