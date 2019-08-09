Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz sezon TRT'nin sevilen dizisi Halka dizisinde rol alan ancak yeni sezonda yer almayacağı duyurulan Hande Erçel'in Kasım ayında Bollywood filminde oynayacağı söylendi. Bollywood fotoğrafçısı Bhayani, haberi sosyal medya hesabından 1 milyon takipçisine duyurdu.

AŞK VE GERİLİM FİLMİNDE ROL ALACAK

Oyuncu, Rasul Mishra'nın yöneteceği Bollywood yapımı bir aşk ve gerilim filminde rol alacak. Filmin çekimleri önümüzdeki Kasım ayında başlayacak.

AŞK LAFTAN ANLAMAZ DİZİSİYLE TANINMIŞTI

Hindistan'da büyük bir hayran kitlesi olan Hande Erçel'in o ülkede tanınması, Burak Deniz ile oynadığı Aşk Laftan Anlamaz dizisiyle olmuştu.