Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2019 diziler ne zaman başlıyor? 2019 dizi sezonu ne zaman başlayacak büyük bir merakla bekleniyor. Geçen sezon büyük ilgiyle takip edilen diziler, bu sezon da ekranlarda büyük bir yarış içerisinde olacak gibi görünüyor.

2018 yılında ekranlarda kendisine yer bulan Hercai, Kardeş Çocukları, Bir Aile Hikayesi gibi diziler, öncesi sezonların vazgeçilmezleri olan Çukur ve Yasak Elma gibi dizilerle reyting savaşına girecek. Hem oyuncuları, hem konuları ile büyük bir yarış içerisinde olan ve sosyal medyada da çok ses getiren dizilerin akıbeti ne olacak? Peki diziler ne zaman başlıyor? Hercai ne zaman başlayacak? Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman? Dizilerin yeni sezon tarihleri belli oldu mu? Kardeş Çocukları, Savaşçı, Hercai, Bir Zamanlar Çukurova, Kuzgun, Payitaht Abdülhamid, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Yasak Elma, Çukur ve Zalim İstanbul sezon finali yaparak izleyicileri büyüm merakta bırakmıştı! Diziler 2019'da ne zaman başlayacak?

FİNAL YAPAN DİZİLER

Diriliş Ertuğrul: TRT ekranlarında fırtınalar estiren ve başrolünde Engin Altan Düzyatan'ın yer aldığı Diriliş Ertuğrul, 29 Mayıs çarşamba günü ekrana veda etti.

İstanbullu Gelin: Özcan Deniz ve Aslı Enver'in başrollerinde yer aldığı ve oldukça sevilen dizi, 31 Mayıs cuma günü son bölümünü yayınlayarak ekranlara veda etmişti.

Bizim Hikaye: FIX TV ekranlarında yayınlanan Bizim Hilaye, 23 Mayıs Perşembe günü izleyicisine veda etti! Dizinin finalinden bir süre sonra Hazal Kaya'nın hamile olduğu ortaya çıkmıştı.

Çarpışma: Yayın hayatına 2019'da başlayan dizi tutunamamış ve 30 Mayıs Perşembe günü final bölümünü yayınlamıştı.

Kızım: Kızım dizisi de sezon finali yaparak ekranlara veda eden yapımlardan oldu. Dizinin final bölümü 30 Mayıs cuma günü ekrana geldi.

DİZİLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Dizilerin başlangıç tarihleri henüz net değil. Ancak ortalama olarak bu dizilerin tamamı Eylül ayının ortalarında başlayacak! Tarihler kesinleştiğinde haberimizden ulaşabilirsiniz.

PAZARTESİ YAYINLANACAK DİZİLER

27 Mayıs tarihinde pazartesi günlerinin sevilen dizileri sezon arasına girmiştir. 27 Mayıs akşamı sezon finali yapan diziler ise, Çukur, Yasak Elma, Zalim İstanbul ve Vuslattır. Star Tv ekranlarının çok izlenen dizisi Söz ise son bölümü ile izleyicileri ile buluştu.

SALI YAYINLANACAK DİZİLER

Sali akşamları ekranlarda oldukça ilgi gören iddialı diziler yayınlanmaktaydı. 28 Mayıs Salı akşamı Kadın dizisi sezonun yayınlanan son bölümü ile izleyicisi ile buluştu. Salı akşamlarının sevilen diğer dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz da sezon finalini yapmıştır.

ÇARŞAMBA YAYINLANACAK DİZİLER

Çarşamba akşamları ekranlarda reyting listerinde başa baş bir yarış gerçekleşiyordu. Star Tv'de yayın hayatına başlayan sevilen sizi Kuzgun, önümüzdeki dönem için ekran vizesini alarak, 29 Mayıs tarihinde sezon finali bölümünü yayınladı. Reyting listelerinin her zaman birincisi olan dizi Diriliş Ertuğrul ise yayınladığı son bölümü ile izleyicisi ile buluşup yayın hayatını sonlandırdı.

PERŞEMBE YAYINLANACAK DİZİLER

Atv ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Bir Zamanlar Çukurova ile Star Tv ekranlarının sevilerek izlenen dizisi Avlu 30 Mayıs tarihinde yayınlanan bölümleri ile sezon arasına girmiştir. 16. bölümü ile ekrana gelen Tek Yürek dizisinin ise kısa bir ara verdiği ve yaz ayları boyunca yayına devam edeceği konuşulmaktadır. Çarpışma dizisi ise perşembe günü son kez ekranlara gelerek yayın hayatını sonlandırmıştır.

CUMA YAYINLANACAK DİZİLER

31 Mayıs akşamı cuma akşamlarının sevilerek izlenen dizileri Payitaht Abdülhamid ile Hercai sezon finallerini yapmışladır. Star Tv'de çok izlenen dizi İstanbullu Gelin dizisi ile son bölümü ile ekranlara gelerek yayın hayatını sonlandırmıştır.

CUMARTESİ YAYINLANACAK DİZİLER

Kalk Gidelim dizisi cumartesi akşamları yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkıyordu. 1 Haziran Cumartesi akşamı ise yayınlanan yeni bölümünden sonra dizi sezon arasına girmiştir. 25 Mayıs Cumartesi akşamı Bir Aile Hikayesi dizisi beklenenden 1 hafta önce 12. bölümünü yayınlayarak erkenden sezon arasına girmiştir.