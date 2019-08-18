14-15 Haziran'da yapılan üniversite sınavına giren Aleyna Tilki puanının yettiği üniversitelere kayıt yaptırma konusunda kararsız kaldı. Hedeflediği okullara ise puanı tutmadı. Yakın çevresine ''Eylül sonu Los Angeles'a gidip sekiz ay kalacağım. Orada psikoloji okuyacağım'' dedi. Şarkıcı, müzik çalışmalarına da ABD'de devam edecek.
Aleyna Tilki'nin puanı tutmadı, Amerika'ya gidiyor
18.08.2019 - 12:08 | Son Güncelleme: 18.08.2019 - 12:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şarkıcı Aleyna Tilki, istediği üniversiteye giremeyince Amerika'ya gitme kararı aldı.
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644505 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/644505.aspx
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