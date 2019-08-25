Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yakın arkadaşlarıyla 27’nci yaşını kutlayan Atagül, mekân çıkışı soruları yanıtladı. Muhabirlerin “Kara Sevda dizisindeki partneriniz Burak Özçivit baba oldu. Kendisini aradınız mı?” sorusuna “Allah mutlu mesut etsin. Sağlıklı, neşeli ve uzun ömürleri olsun” cevabını veren Neslihan Atagül, Fahriye Evcen’in hamilelik kilolarından kurtulamamasıyla ilgili yorumlar hakkında da konuştu ve sözleriyle meslektaşına destek verdi: “Hayat bu. Gayet normal bir şey. İnsanların üzerine bu kadar gitmeye gerek yok.”