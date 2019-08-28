Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

83 yıllık hayatının 63 yılını adadığı sinemayı, “imparatorluk kurdum” diyerek tanımlayan İnanoğlu, “Filmlerim bir zamanlar gişe rekorları kırıyordu. Sonra televizyona döndü iş, reyting rekorları kırmaya başladı. 500 bölümü geçen ‘Çiçek Taksi’, ‘Arka Sokaklar’ dizilerim var. Halkı takip etmek ve yakın olmak sanıyorum bana bu başarıyı getirdi” dedi. Eski oyuncuları çok özlediğini ifade eden İnanoğlu, “Eskilerde para yoktu. Üç kuruşa çalışıyordu. Şimki haftada 100 bin alan sanatçı var televizyonda. Bu rakam normal değil. Bilhassa şu dönemde, ekonomik sıkıntı ve darboğazın arasında” şeklinde konuştu. Altı büyük ameliyat geçirdiğini ifade eden İnanoğlu, “Ben dışarı çıkmıyorum. Dolayısıyla Gülşen de çıkmıyor. Yufka yürekli, yumuşak bir insanım. Çocuklarıma çok iyi bir eğitim verdim, çok iyi bir hayat sundum onlara” ifadesini kullandı. Bazen gece yarıları siyah beyaz filmlerin televizyonlarda verildiğine dikkat çeken İnanoğlu, “Bilhassa ramazanda. Onları seyrederken ağlıyorum. İnsan yaşlanınca daha hisli, daha duygusal oluyor. Seyretmeyeceğim diyorum, yine seyrediyorum ve hüngür hüngür ağlıyorum. Onlarla geçen anılar gözümün önüne geliyor” diye konuştu.