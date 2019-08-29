Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 5. yeni sezon oyuncu kadrosuna Yeşilçam’ın efsane isimlerinden Selda Alkor’un yanı sıra Naz Elmas ve Burak Sergen katıldı. Diziye geçtiğimiz sezonlarda Deniz Çakır, Olgun Şimşek, Mesut Akusta, Zara ve Okan Turan gibi isimler veda etmişti.Geçtiğimiz sezon ise Haydar Şişman, İrem Sultan Cengiz, Emir Benderlioğlu ve Mustafa Üstündağ gibi isimler de dahil olmuştu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yeni sezon ilk bölümü eylül ayında izleyiciyle buluşacak.