Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 5. yeni sezon oyuncu kadrosuna Yeşilçam’ın efsane isimlerinden Selda Alkor’un yanı sıra Naz Elmas ve Burak Sergen katıldı. Diziye geçtiğimiz sezonlarda Deniz Çakır, Olgun Şimşek, Mesut Akusta, Zara ve Okan Turan gibi isimler veda etmişti.Geçtiğimiz sezon ise Haydar Şişman, İrem Sultan Cengiz, Emir Benderlioğlu ve Mustafa Üstündağ gibi isimler de dahil olmuştu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yeni sezon ilk bölümü eylül ayında izleyiciyle buluşacak.
‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’a üç yıldız katılıyor
29.08.2019 - 14:45 | Son Güncelleme: 29.08.2019 - 14:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
5. sezonuyla seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın oyuncu kadrosuna Çukur dizisinde Baykal karakterine hayat veren Burak Sergen katıldı. Sergen'in yanı sıra 2 yeni isim daha diziye dahil oldu.
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647036 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/647036.aspx
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