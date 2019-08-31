Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Alaplı Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında ünlü sanatçı İrem Derici sahne aldı. Sahne sonrası havai fişek gösterisi düzenlendi. Gösteri sorasında havai fişek arabası içinde patlama meydana geldi. Patlama sonrası araba bir anda yanmaya başladı. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangını söndürdü. Araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.