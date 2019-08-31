Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FOX TV ekranlarında yayınlanan ve güçlü oyuncu kadrosu ile dikkatleri çeken Kadın dizisi, yeni sezonda usta oyuncu Hümeyra'yı kadrosuna dahil etti.

"BU HABERİN BENİM İÇİN ANLAMINI ANLATAMAM"

Yayınlandığı ilk günden beri binlerce kişiyi FOX ekranlarına kilitleyen başarılı dizi Kadın, yeni sezon için gün sayıyor. Dizinin başrol oyuncusu Özge Özpirinçci, sosyal medya hesabından bir dönem birlikte çalıştığı usta oyuncu Hümeyra Akbay'ın diziye dahil olduğunu açıkladı.

Özpirinçci paylaşımında, "Bu haberin benim için anlamını ne ben anlatabilirim ne kimse anlayabilir...Hoş geldin Hümeyra" dedi.

SENELER SONRA BİRLİKTE ROL ALACAKLAR

Özge Özpirinçci ve Hümeyra Akbay, bir döneme damga vuran Melekler Korusun dizisinde birlikte rol almıştı.