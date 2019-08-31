Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anne olan güzel dansçı evliliğinin bitmesiyle menajerlik dünyasına giriş yaptı. Bir çok ünlüye iş veren başarılı menajer, 2 yaşındaki oğluna dillere destan bir doğum günü yaptı. Seda Tabay "hayat mücadelem oğlumla devam ediyorum, artık yalnız değilim. Her şeyin en güzeli onun olsun diye yeni bir sayfa açtım" dedi. Doğum günü kutlamalarına katılan ünlüler içinde en bonkör Nilay Dorsa çıktı. Menajerinin oğluna Doğum günü hediyesi olarak altın künye takan güzel şarkıcı geceye şarkılarıyla renk kattı.